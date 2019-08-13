وكيل كوتينيو يصل باريس للتفاوض مع سان جيرمان

2019/08/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل فيليب كوتينيو نجم فريق نادي برشلونة الإسباني قد وصل إلى العاصمة الفرنسية، باريس للتفاوض مع سان جيرمان بشأن انتقال الدولي البرازيلي إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة أن انتقال كوتينيو إلى النادي الباريسي سيكون المرحلة الأخيرة من صفقة عودة نيمار دا سيلفا نجم السليساو إلى صفوف البرسا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.ويرغب النادي الكتلوني في إدراج نجم ليفربول الإنجليزي السابق في صفقة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، حيث لا يملك البرسا السيولة المالية الكافية لدفع مبلغ كبير لمجئ نيمار.وفشل كوتينيو في كسب إعجاب جماهير البلوجرانا خلال فترة عام ونصف قضاها في ملعب كامب نو، ولعب 76 لقاء بعد أن أكمل الانتقال الحلم بالنسبة له.ويتواجد ممثلو برشلونة: مدير كرة القدم إريك أبيدال وعضو مجلس الإدارة، خافيير بورداس ووسيط نيمار في باريس في محاولة لإنهاء صفقة استعادة خدمات البرازيلي.وأضافت سبورت أنه في حال رفض كوتينيو الانتقال إلى باريس، فإن البرسا سيعرض خدمات واحد من إيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو لإنهاء الصفقة.انتهى

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