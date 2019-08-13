العبيدي يعلق على قرار عبد المهدي بتعويض ضحايا

2019/08/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب العراقي خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاهتمام بالأسر التي فقدت ابناءها ومنزلها جراء العملي...

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