2019/08/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، عن احباط الحشد الشعبي مؤامرة غزوات العيد داخل المحافظة بخمس عمليات نوعية..وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” الحشد الشعبي نفذ 5 عمليات نوعية قبيل عيد الاضحى في مناطق متفرقة من ديالى ومنها ريف خانقين ونجح خلالها من ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امنية ديالى:الحشد الشعبي احبط مؤامرة غزوات العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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