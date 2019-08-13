تعرف على المناطق المشمولة بالاكساء في بغداد

2019/08/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ان هناك مجموعة مناطق ومحلات ضمن العاصمة بغداد سيتم اكمال خدماتها واكسائها قبل حلول فصل الشتاء، مبيناً ان قضاء الزوراء يشهد حملة خدمية لاكساء مجموعة كبيرة من المحلات اضافة الى المناطق القريبة من ذلك القضاء.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “امانة اكملت اكساء […]

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