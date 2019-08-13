2019/08/13 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي ان الضربات الجوية التي تنفذها القوات اليمنية والتي تستهدف مواقع سعودية حيوية انما تأتي للدفاع عن النفس حتى تجنح السعودية للسلام.

وخلال مقابلة تلفزيونية قال البخيتي اليوم: ان هذه الضربات الجوية والصاروخية اليمنية سوف تتوسع وتستهدف اكثر حساسية بالنسبة للقيادة السعودية في حال استمرت دول العدوان في عدوانها على الشعب اليمني.واوضح، إن القوات اليمنية مستمرة في تطوير اسلحتها وإن السعودية غير قادرة على الرد على هذه الهجمات.انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار الله : مواقع سعودية اكثر حساسية اهداف مستقبلية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار الله : مواقع سعودية اكثر حساسية اهداف مستقبلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).