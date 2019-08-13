القبض على 2 ارهابيين شاركوا بهجمات ضد قواتنا الأمنية في الانبار

2019/08/13 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمتابعة المستمرة للأهداف وبمعلومات استخبارية دقيقة.حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ من القبض على اثنين من الإرهابيين في قضاء الكرمة بالانبار.وشارك الارهابيين في تنفيذ عدة هجمات ضد قواتنا الأمنية بمناطق جسر الرعود والكناطر وابو سودة، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.انتهى.

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