2019/08/13 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).