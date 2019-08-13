بدء انشاء مركز العمليات التركي الأمريكي لادارة المنطقة الآمنة شمالي سوريا

2019/08/13 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء انشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك في إطار العمل على تأسيس منطقة آمنة بشمال سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الثلاثاء بحسب وكالة ” الاناضول ” ، إن العمل مستمر لتفعيل مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه، بولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها […]

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