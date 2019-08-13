2019/08/13 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آية الله خامنئي: الشعب الإيراني توصل بصموده وايمانه إلى قدرات مهمة في الأسلحة الدفاعية بالرغم من الحظر خلال 40 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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