2019/08/13 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آية الله خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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