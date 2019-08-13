اصابة مدنيين اثنين بحادث سير على سكة قطار جنوبي الفلوجة

2019/08/13 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الثلاثاء، بان المعابر الغير نظامية على سكك القطار في مناطق مختلفة من مدن الانبار ادى الى وقوع حادث سير جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لمراسل لـ/ المعلومة/ ان “حادث سير حدث جراء تصادم عجلة مدنية نوع كيا حمل اصطدمت بقطار حال وصوله […]

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