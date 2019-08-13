متظاهرون يقطعون الطريق الرئيس بين الموصل ودهوك

2019/08/13 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين، الثلاثاء، على الطريق الرئيس بين الموصل ودهوك احتجاجا على انقطاع المياه.وقال مصدر ان ، العشرات من المواطنين في بلدة دوميز تظاهروا وقاموا بقطع الشارع الرئيسي بين الموصل ودهوك.واضاف ان، التظاهرة جاءت احتجاجا على انقطاع الماء لستة ايام متتالية.

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