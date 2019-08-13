الأغلى في تاريخ كرة القدم.. باريس سان جرمان يحدد سعر نيمار

2019/08/13 | 19:29

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بغداد اليوم- متابعة

وسط التقارير التي تؤكد رحيل نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جرمان، قالت صحيفة "ماركا" ...





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