شوقية عروق منصور - الثيران الهائجة والعجول المذبوحة وبينهما ابن نتنياهو

2019/08/13 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور دائماً كان منظر الثيران الراكضة الهائجة يصيبني بالخوف والفزع ، حتى عندما زرت اسبانيا ودعوت لحضور حفلة مصارعة الثيران رفضت ، رغم أن الأصدقاء الذين أصروا على الدعوة ، أكدوا أن مصارعة الثيران التي تُعد من الفلكلور الاسباني ورقصة المتادور أمام الثور الذي يبقى يلف ويدور حتى يدوخ الثور ويدخل مرحلة الاعياء ، فيقوم المتادور بطعنه عدة مرات حتى الموت .رؤية " مصارعة الثيران " من الصور واللحظات الهام......

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