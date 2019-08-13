2019/08/13 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_فارس 1. مقاربة الثورة الأمريكية (1/3)اتخذت الثورة الأمريكية من مشروع أمة-قومية فى دولة فتصبح الأمة هى دولة, كمقدمة وافتراض مسبق على تأسيس الامة الامريكية.من نافلة القول أنه لم يكن هناك أمة أمريكية فى الأصل, فمن أين جائت الأمة؟ الامة الامريكية وليدة الدولة الامريكية, وليس العكس.يصح القول تأسست الأمة فى دولة State Nation أو قومية فى دولة, ثم تأسست الأمة الأمريكية وأصبح للامة دولة -Nation Sta......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد فارس - صناعة الأمم الحديثة واستقلالها وحريتها. الأمة العربية: لا استقلال لا حرية لا صناعة. ( وطن فى دولة أم دولة فى وطن؟).) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد فارس - صناعة الأمم الحديثة واستقلالها وحريتها. الأمة العربية: لا استقلال لا حرية لا صناعة. ( وطن فى دولة أم دولة فى وطن؟).) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).