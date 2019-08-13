فؤاد النمري - فصل النقد عن البضاعة !!

2019/08/13 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري فصل النقود عن البضاعة !!انتقل كارل ماركس من كلية الحقوق في بون إلى كلية الفلسفة في برلين حيث يعلم هيجل فلسفته الديالكتيكية التي تقول بأن رأس الحكمة (العقل) ما يصنع التاريخ، فكان أن تعلم ماركس العكس تماماً وقال أن التاريخ هو ما يصنع الحكمة ورأسها .قصر الماركسيون في معرفة ماركس والتعريف به على حقيقته .ماركس هو بكلمة "معلم التاريخ" الذي يقرأ التاريخ على حقيقته من صناعة القانون العام للحركة ......

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