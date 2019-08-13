تعرف على Vertu Aster P المخصص لرجال الأعمال

2019/08/13 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت B T L المالكة لحقوق بيع Vertu منذ مدة ببيع هواتف Aster P الفاخرة المخصصة للنخبة من الأغنياء ورجال الأعمال.

وبالنظر إلى هذا الهاتف المميز الذ تم تجميعه في بريطانيا يمكن أن نلاحظ أن هيكله أتى غاية في الأناقة، وزيّن بعناصر من البلاتين والجلود الفاخرة كجلود التماسيح والأفاعي.

youtube/ Чудо техники

كما أتى الهاتف بشاشة بمقاس 5 بوصات ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، ومعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 660، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3200 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0.

Video Player

وحصل هذا الهاتف أيضا على منفذين لبطاقات الاتصال، وخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني.

ويبلغ ثمن الإصدارات العادية من هذا الهاتف نحو 5200 دولار، أما النسخ التي تأتي بمواصفات خاصة فسعرها يصل إلى 14000 دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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