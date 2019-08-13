2019/08/13 | 19:43

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انفوكراف نهائي كأس غرب اسيا

الثلاثاء

13

أب

2019 :

07:41 pm

10

???? - نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 2019⚽️ - العراق ???????? & ???????? البحرين ???? - الأربعاء 14/8/2019⏱ - 8:30م بتوقيت مكة المكرمة ???? - ملعب كربلاء الدولي ???? - العراقية الرياضية ????- علي لفتة???? - الكويت الرياضية???? - الاردنيه الرياضية

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