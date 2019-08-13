مصرع مرتزقة للجيش السعودي بكمين في عسير

2019/08/13 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي، اليوم الثلاثاء، إثر كمين

محكم استهدفهم في محور عسير.



وأكد مصدر عسكري يمني أن وحدة الهندسة

التابعة للجيش واللجان تمكنت من تنفيذ كمين محكم لمجموعة من المرتزقة

قبالة منفذ علب ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.وكان سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم عمليات هجومية بطائرات قاصف 2k

على أهداف حيوية بمطار أبها الدولي بعسير.المصدر: المسيرة

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