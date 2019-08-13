متنبئ جوي: أمطار رعدية وحالة عدم استقرار في هذه المنطقة من العراق

2019/08/13 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الصيفية في مناطق شمال العراق، مشيرا الى تساقط امطار رعدية تستمر حتى الاربعاء.

وذكر عطيه في منشور له على "فيسبوك"، ان "حالة من عدم الاستقرار الصيفية، وهطول زخات من الامطار الرعدية، تتعرض لها مناطق متفرقة من شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وديالى هذا اليوم الثلاثاء".وأضاف انه "من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار يوم غد الاربعاء ايضا".انتهى

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