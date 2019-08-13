2019/08/13 | 19:47

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#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

العالم الاسلامي ايران

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 19:26

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: يؤكد أن السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الواحدقائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: الشعب الإيراني توصل بصموده وايمانه إلى قدرات مهمة في الأسلحة الدفاعية بالرغم من الحظر خلال 40 عاما

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