English | كوردى

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني


#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني
2019/08/13 | 19:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

العالم الاسلامي ايران

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 19:26

#عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني

  قائد الثورة الاسلامية السيد علي  خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني   قائد الثورة الاسلامية السيد علي  خامنئي:  يؤكد أن السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الواحدقائد الثورة الاسلامية السيد علي  خامنئي: الشعب الإيراني توصل بصموده وايمانه إلى قدرات مهمة في الأسلحة الدفاعية بالرغم من الحظر خلال 40 عاما

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/33/99/33990a424c6ae4a7df6c367cc09d902f

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( #عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( #عاجل_الغدير | قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: نظرا إلى العقائد الدينية والقوميات المختلفة في اليمن فإن ضمان وحدته بحاجة إلى حوار يمني يمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا