2019/08/13 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان العراق، توافد اكثر من 200 الف سائح الى محافظات الاقليم خلال الأيام الأربعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعلن عدد السياح الوافدين خلال أربعة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعلن عدد السياح الوافدين خلال أربعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).