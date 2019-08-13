مسؤول محلي في ديالى يحذر من خطورة الوضع في حوض مطيبيجة قرب صلاح الدين

2019/08/13 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول محلي في ديالى من خطورة الوضع في حوض مطيبيجة بين ديالى و صلاح الدين .وقال محمد العبيدي رئيس مجلس ناحية العظيم لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان تزايد تحركات أرهابيي داعش بدأ يزداد يوم بعد يوم في حوض مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين “، مبينا :” ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان خلايا […]

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