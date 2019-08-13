2019/08/13 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى السيد علي خامنئي قائد الثورة الاسلامية في ايران المتحدث باسم حركة أنصارالله اليمنية محمد عبدالسلام والهيئة المرافقة له مساء اليوم في العاصمة الايرانية طهران.

وسلم محمد عبد السلام آية الله خامنئي رسالة من قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

واشاد السيد الخامنئي بصمود الشعب اليمني مقابل العدوان الغاشم ويؤكد أنه مما لا شك فيه أن الشعب اليمني المظلوم سينتصر.واكد قائد الثورة خلال اللقاء أن السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن المتحد من خلال السعي الى اقامة حوار يمني يمني لضمان وحدته كون اليمن تحتوي على عقائد الدينية والقوميات المختلفة.كما عبر الخامنئي عن صمود الشعب الإيراني وبايمانه توصل إلى قدرات مهمة في الأسلحة الدفاعية بالرغم من الحظر خلال 40 عاما.واخيرا ذكر السيد الخامنئي أن السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الواحد.انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي يلتقي محمد عبد السلام في طهران) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي يلتقي محمد عبد السلام في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).