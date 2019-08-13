2019/08/13 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن زمن الطائفية قد ولى ولا عودة للوراء، شاكراً القوات الأمنية لحفظها الأمن في محافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: زمن الطائفية ولى ونشكر القوات الأمنية لحفظها الأمن في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: زمن الطائفية ولى ونشكر القوات الأمنية لحفظها الأمن في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).