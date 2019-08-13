أهالي شمالي بابل يدعون إلى ارساء قواعد الأمن في مناطقهم

2019/08/13 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا اهالي شمالي بابل الى ارساء قواعد الامن والامان في مناطقهم معربين عن املهم بتراحم العراقيين فيما بينهم خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

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