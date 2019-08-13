عالم الدين البحريني آية الله

2019/08/13 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجه عالم الدين البحريني اية الله عيسى قاسم رسالة الى السجناء الاحرار في البحرين قال فيها ان نوركم يخترق الجدران، ينير القلوب، يذكي

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