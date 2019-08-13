البريكست يحصل على تأييد غالبية البريطانيين

2019/08/13 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد غالبية البريطانيين أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بكل الأحوال، حتى لو أدى ذلك إلى تعليق البرلمان، وفقا لاستطلاع نشرته ديلي تلغراف.وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته ComRes أن 54% من المستطلعين وافقوا على مقولة، أن "جونسون يحتاج إلى إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بأية وسيلة، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا لزم الأمر، لمنع النواب من إيقافه، بينما رفضها 47% من بين 1645 مستطلعا، بعد استبعاد أولئك الذين أجابوا بأنهم لا يعرفون.

ووعد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا كان سيتوصل إلى صفقة خروج مع بروكسل على الرغم من، أن الكثيرين في البرلمان يعارضون المغادرة دون اتفاق.

ويسعى جونسون إلى إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستبعد تعليق البرلمان لمنع محاولات المشرعين عرقلة الخروج من دون اتفاق.

ووجد الاستطلاع الذي نشر الاثنين، أن "الدعم لحزب المحافظين ارتفع بنسبة 6 نقاط مئوية إلى 31 %، مقارنة مع 27 % الذين قالوا إنهم سيدعمون حزب العمال المعارض واستندت هذه النتيجة إلى 1783 مستطلعا.

وتتطابق هذه النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات الرأي الأخرى التي أظهرت زيادة في الدعم للمحافظين منذ تولي جونسون الحكم خلفا لتيريزا ماي، التي استقالت رسميا الشهر الماضي بعد فشلها في إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.



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المصدر: رويترز

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