الدفاع تؤكد اعتقال امير المطاحن وتفكيك ثلاث خلايا في الحويجة

2019/08/13 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال امير المطاحن لدى داعش وتفكيك 3 خلايا في الحويجة.قالت الوزارة في بيان، ان "مفارز مديرية استخباراتِ وامن كركوك تمكنت من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية وإلقاء القبضِ على أفرادها، من بينهم أمير المطاحنِ في قضاءِ الحويجة، حيثُ اعترفت الخليةُ بارتكابها ابشعَ الجرائمِ الإنسانية وقتل الأبرياء بدماء باردة".

وأضاف، أنه "بعد التحقيقِ المتواصلِ مع أفراد الخلية الإرهابية، أدلوا بمعلوماتٍ حول أماكن نقلِ المواد الغذائية والعبواتِ الناسفة فضلاً عن قيامهم بنقل أموال لعائلاتِ قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك، مؤكدا أن قوةٌ امنيةٌ مشتركةٌ شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله.



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