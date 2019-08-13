الحلبوسي معلقاً على قضية جثث بابل: النصر على الإرهاب يكتمل بعودة النازحين إلى ديارهم

2019/08/13 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعلّق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على قضية الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل، مبيناً أن الحل الوحيد للتعايش السلمي هو عودة النازحين إلى ديارهم.

وذكر الحلبوسي في تغريدة له على “تويتر”، تابعتها “كلكامش برس”، أن “عودة الحياة إلى جرف الصخر ومناطق شمال بابل هو الحل الوحيد لانهاء ظاهرة الإرهاب والجثث المجهولة ولتكون بوابة التعايش السلمي بين العراقيين جميعاً”.

وتابع أن “النصر على الإرهاب يكتمل بعودة النازحين إلى ديارهم”.

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