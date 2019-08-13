خلال العيد .. أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير في مصر

2019/08/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة واصلت أسعار الذهب المحلية في مصر ارتفاعها خلال التعاملات الجارية ثالث أيام عيد الأضحى، ووصل إلى مستويات تاريخية حيث كسرت حاجز 700 جنيه للذهب من (عيار 21) الأكثر انتشارا.وأكد نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب واصلت صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق، بسبب ارتفاع السعر […]

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