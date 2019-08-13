صادقون تحذر من استغلال ملف جثث بابل في

2019/08/13 | 20:31

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بغداد اليوم _ بغداد

رفضت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، "المتاجرة" بملف الجثث "مجهولة الهوية" في محافظة بابل، والتي حصلت، مؤخرا، موافقة رسمية على دفنها بهذا المسمى، في "تسقيط حسابات سياسية ضيقة ومعروفة الهدف".

وكتب المتحدث باسم الكتلة، النائب نعيم العبودي على حسابه في "تويتر": "في الوقت الذي نطالب فيه كشف واضح لعائدية الجثث في بابل وغيرها من المحافظات، نرفض بنفس الوقت ظاهرة المتاجرة بدماء الابرياء، واستغلال هذا الملف لتسقيط حسابات سياسية ضيقة ومعروفة الهدف".

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، تفيد بحصول موافقة على دفن 31 جثة واشلاء بشرية "مجهولة الهوية" بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى، "دون أن يتفقدها أحد من ذويهم"، وهو ما أثار ردود أفعال سياسية مختلفة.

بغداد اليوم- بغداد

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وأضاف في تغريده له على "توتير"، "لتكون بوابة التعايش السلمي بين

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بغداد اليوم _ بغداد

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