نور صبري يرد على انباء انتقاله الى النجف

2019/08/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..رد حارس مرمى نادي الطلبة، نور صبري، على انباء انتقاله الى صفوف نادي النجف في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال صبري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “انا ملتزم بعقد مع ادارة الطلبة وليس من حقي التفاوض مع اي نادٍ اخر احتراماً للأتفاق بيني وبين الادارة”.واوضح ان “ادارة النجف بدأت بمفاوضات معي للتواجد ضمن صفوف الفريق […]

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