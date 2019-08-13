2019/08/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC علق النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الثلاثاء، على قضية الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها يوم امس في محافظة بابل.وقال العبودي في تغريدة له على “تويتر”،ان “في الوقت الذي نطالب فيه كشف واضح لعائدية الجثث في بابل وغيرها من المحافظات ، نرفض بنفس الوقت ظاهرة “المتاجرة ” بدماء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مطالبته بكشف عائدية الجثث في بابل العبودي: نرفض استغلال الملف لتسقيط حسابات سياسية المركز الخبري الوطني.

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