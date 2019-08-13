الوقف السني في سامراء يدعو إلى متابعة ملف المغيبين والمعتقلين

2019/08/13 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الوقف السني في قضاء سامراء الحكومة والجهات المعنية الى متابعة ملف المغيبين مطالبا في الوقت نفسه السلطات القضائية بمتابعة ملف المعتقلين الابرياء.

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