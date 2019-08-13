اتحاد الملاكمة يغير موعد اقامة بطولة اندية العراق للناشئين

2019/08/13 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، الثلاثاء، تغيير موعد اقامة بطولة اندية العراق للناشئين.وقال الامين المالي للاتحاد ايلاف التميمي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي للملاكمة، قرر إقامة بطولة اندية العراق لفئة الناشئين يوم الثلاثاء القادم”.واوضح ان “سبب ذلك يعود لتزامن التاريخ القديم مع الامتحانات الوزارية الدور الثاني وعليه قررنا التنويه وابلاغ جميع […]

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