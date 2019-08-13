2019/08/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC علق النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الثلاثاء، على قضية الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها يوم امس في محافظة بابل.وقال العبودي في تغريدة له على “تويتر”،انه “في الوقت الذي نطالب فيه كشف واضح لعائدية الجثث في بابل وغيرها من المحافظات ، نرفض بنفس الوقت ظاهرة “المتاجرة ” بدماء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي :نرفض استغلال ملف “جثث بابل” سياسيا المركز الخبري الوطني.

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