2019/08/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهنئة إيفانكا ترامب للمسلمين بعيد الأضحى تثير سخرية

أثارت تهنئة إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمسلمين

بعيد الأضحى المبارك، موجة سخرية وانتقادات واسعة على مواقع التواصل

الاجتماعي.

وانتقد نشطاء ومغردون تغريدة نشرتها إيفانكا ترامب عبر حسابها بموقع

التواصل الاجتماي "تويتر"، قالت فيها: "عيد مبارك للمسلمين حول

العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة

والفرح".

وربط النشطاء والمغردون بين تهنئة إيفانكا وقرارات وتوجهات والدها

الرئيس الأمريكي التي وصفها البعض معادية للإسلام والمسلمين، خاصة

قرار الإدارة الأمريكية بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وتلقت إيفانكا ترامب عدة تعليقات تضمنت شتائم كثيرة، في حين قام بعض

المعلقين بنشر صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بتاريخ

الثاني من أكتوبر العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول، واعترفت

السعودية بمقتله.

وعلق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعما

لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلا: "إن كنت تملكين

هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين".

واعتبر متابع آخر على "تويتر" أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء،

قائلا: "ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ".

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