رغم الحريق، مصفى بيجي يعمل بطاقته الانتاجية المقررة

2019/08/13 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الوزارة عن مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن قوله، إنه "تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى الصمود في بيجي بسبب سقوط عمود كهربائي على ارض زراعية متروكة بفعل الرياح، وتسبب في اشتعال النيران في الحشائش اليابسة" .واضاف الرحمن ان "الحريق كان خارج محيط المصفى ولم يؤثر على إنتاجه"، مؤكدا "السيطرة على الحريق بفترة وجيزة".وافاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محيط مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، عازيا السبب الى الرياح والامطار التي شهدتها المنطقة.وفي وقت سابق،افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محيط مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، عازيا السبب الى الرياح والامطار التي شهدتها المنطقة.وقال المصدر، إن حريقا اندلع في محيط مصفى بيجي، بسبب الرياح والامطار التي حصلت ضمن منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين والتي ادت الى سقوط اسلاك كهربائية". وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى المنطقة لمعاجلة الحادث"، مبينا أن سبع فرق تابعة للدفاع المدني شاركت في عمليات اخماد حادث الحريق الذي نشب في كمية من الحشائش خارج وداخل سياج مصفى بيجي".انتهى.

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