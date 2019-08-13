محافظ بابل يصدر امرا بتعيين جميع ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين لمديرية التربية

2019/08/13 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، عن شمول جميع المتقدمين للتعيين في تربية بابل من شـريحة ذوي الاحتياجات الخـاصة.وقال المحافظ في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه”وجهـنا لجـنة التعـيينات في تـربية بابل بقبــول جمـيع المتقـدمين للتعـيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والبـالغة أعدادهم ١٣٩ متقـدم”.واضاف “انه استنادا لقانون التعينات والصلاحيات المتاحة لنا بحسب […]

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