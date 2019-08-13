English | كوردى

خلاطي لـ"العهد": المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة


خلاطي لـ
2019/08/13 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

صرح النائب عن الحكمة حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، ان بعض فقرات الدستور تحتاج لتعديلات تتلاءم مع وضع المرحلة.

وقال خلاطي في حديث لـ"العهد": اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي لـ"العهد": المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي لـ"العهد": المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا