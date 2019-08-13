2019/08/13 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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صرح النائب عن الحكمة حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، ان بعض فقرات الدستور تحتاج لتعديلات تتلاءم مع وضع المرحلة.
وقال خلاطي في حديث لـ"العهد": اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي لـ"العهد": المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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