2019/08/13 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان ، اليوم الثلاثاء، عن استعجال ببعض البيانات والفضائيات بشان الجثث مجهولة الهوية.

وقال ذيبان في حديث لـ"العهد"

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