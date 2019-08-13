2019/08/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iU3f1pggipY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متنزه بوابة العراق في كربلاء .. مكان تلتقي فيه رموز وآثار الحضارات العراقية .. تقرير: جهاد جعفر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متنزه بوابة العراق في كربلاء .. مكان تلتقي فيه رموز وآثار الحضارات العراقية .. تقرير: جهاد جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).