2019/08/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: POilPfjUsWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرينا بيكم حمد ,,واحنا بقطار الليل,,واسمعنا دگ اگهوه,,وشمينة ريحة هيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرينا بيكم حمد ,,واحنا بقطار الليل,,واسمعنا دگ اگهوه,,وشمينة ريحة هيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).