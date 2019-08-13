2019/08/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H6pVNJROXHg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبات واسط تثير سخط الأهالي.. يونس مهدي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطبات واسط تثير سخط الأهالي.. يونس مهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).