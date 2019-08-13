ميسان تتسلم 63 مليار دينار من موازنة تنمية الاقلاليم لعام 2019

2019/08/13 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن مجلس محافظة ميسان ، اللثلاثاء، عن تسلم المحافظة 63 مليار دينار ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم للعام الجاري 2019، كدفعة أولى.وقال نائب رئيس مجلس المحافظة جواد رحيم لـ/المعلومة/، ان “وزارة المالية حولت الى خزينة المحافظة نحو 63 مليار دينار دفعة اولى من تخصيصات تنمية الاقاليم للعام الجاري”.واضاف ان “هذا المبلغ خصص بشكل […]

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