2019/08/13 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال لقاء صحفي، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وتحدث عن الفارق بينهما.وتحدث رونالدو مع شبكة “DAZN”الإيطالية حول مستقبله مع يوفنتوس وطموحاته الشخصية والمقارنة المستمرة بينه وبين ميسي.وقال النجم البرتغالي خلال اللقاء: “الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يتحدث عن الفارق بينه وبين ميسي المركز الخبري الوطني.

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