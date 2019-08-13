العبودي :نرفض استغلال ملف “جثث بابل” سياسيا

2019/08/13 | 21:08

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بغداد:سومر نيوز

علق النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الثلاثاء، على قضية الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها يوم امس ف...

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