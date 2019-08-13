2019/08/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال علماء إنهم اكتشفوا طريقة لإعادة تركيب العطر، الذي يُعتقد أن الملكة المصرية الشهيرة، كليوباترا، كانت تتضوع به.واكتُشفت تركيبة العطر بالقرب من القاهرة، حيث تحوي بقايا مزيج سميك ولزج مكون من الهيل وزيت الزيتون والقرفة.وقام علماء جامعة “هاواي” بإعادة تركيب “عطر كليوباترا” القديم، بهدف تقديمه للزوار في معرض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “عطر كليوباترا” في العصر الفرعوني يعود من جديد المركز الخبري الوطني.

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