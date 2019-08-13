2019/08/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع RT الاخباري الروسي تقريراً عن “أكبر خمسة تنقلات بشرية في العالم”, مشيراً الى أن الحج يعتبر تجمعا ضخما، إلا أنه ليس بالتجمع الديني الأكبر عالميا حيث فاقت زيارة اربعينية الامام الحسين “ع” موسم الحج بعدد الزائرين.وأشار الى أن الحج يعتبر تجمعا ضخما، إلا أنه ليس بالتجمع الديني الأكبر عالميا حيث فاقت زيارة اربعينية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أكبر خمسة تنقلات بشرية في العالم” النعيم نيوز.

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